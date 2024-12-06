Итоги конкурса «Музейный Олимп Югры 2024»
Департамент культуры Югры и Музей геологии, нефти и газа определили победителей XIII окружного конкурса «Музейный Олимп Югры». Торжественное награждение победителей прошло 6 декабря с участием представителя Департамента культуры Югры, заместителя начальника Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей – начальника отдела музеев, библиотек и выставочной деятельности Ирины Кравчук.
Конкурс «Музейный Олимп Югры» ежегодно с 2011 года проводится под эгидой Департамента культуры Югры. Оператор конкурса – Музей геологии, нефти и газа. Конкурс призван поддерживать развитие музейного дела, признание достижений музеев, совершенствование деятельности учреждений культуры. За время своего существования инициатива сплотила порядка 300 ведомств, собрав около 500 заявок.
Цель конкурса: признание достижений государственных и негосударственных музеев Югры, музейных работников в развитии музейного дела, а также юридических и физических лиц, не имеющих прямого отношения к музеям, но внёсших значительный вклад в развитие музейного дела региона.
В этом году «Музейный Олимп Югры» стал 13-ым по счёту. На конкурс поступило 56 заявок от 33 учреждений Югры. Государственные, муниципальные, корпоративные музеи; школы, библиотеки; предприятия, культурные центры. В экспертный совет конкурса вошли 5 членов жюри. Они выставили участникам свои баллы за актуальность, новизну, соответствие целевой аудитории.
Много лет в роли эксперта конкурса «Музейный олимп Югры» выступают Светлана Зонина – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор Государственного художественного музея с 2011 по 2022 гг., в настоящее время – руководитель Домашнего музея СССР; а также Михаил Гизбрехт, консультант отдела музеев, библиотек и выставочной деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Второй год подряд экспертом конкурса становится Елена Соломина – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева с 2004 по 2010 гг., научный сотрудник Музея геологии, нефти и газа с 2015 по 2022 гг.
Недавно присоединились к оценке инициативы Александр Романов, председатель Тюменского областного отделения Союза Фотохудожников России и Сергей Фирцев, член правления Тюменского отделения Русского географического общества, лектор Российского общества «Знание».
Лауреатов 1, 2 и 3 степени определили в 13 номинациях. Большинство номинаций конкурса направлено на поощрение проектов музеев и иных учреждений, осуществляющих музейную деятельность в Югре. Две номинации касались физических и юридических лиц, не имеющих прямого отношения к музейному делу, но внёсших значительный вклад в развитие музейного дела Югры. Ещё 2 проекта были отмечены специальными дипломами.
Кроме дипломов победителям был вручен Атлас переработки нефти и газа. Это завершающее издание научно-популярной серии «Нефтегазовая история» Музея геологии,
нефти и газа. Дополнительным призом для обладателей олимпийского «серебра» и «бронзы» стало новое исторически важное издание А.Е. Барышникова о речниках-путейцах Югры «Труженики голубых дорог».
Итоги конкурса «Музейный Олимп Югры 2024»:
Номинация «Музейная выставка года»:
- Лауреат I степени – «Берега», МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут, директор М.Ю. Селянина;
- Лауреат II степени – «Ретро. Кино. Мода», БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск, директор И.А. Яшков;
- Лауреат III степени – «Ма пǎнтем (Мой путь)», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх», Белоярский район, директор Е.Т. Федотова.
Номинация «Музейное издание»:
- Лауреат I степени – «Предметная история. 2023 – 1963», МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут, директор М.Ю. Селянина
- Лауреат II степени – «Геологоразведка Мегионского Приобья в конце 1950-х – начале 1980-х гг.: биография трудового подвига», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», г. Мегион, директор Р.Б. Галив;
- Лауреат III степени – «Труженики голубых дорог», БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск, директор А.В. Паньков.
Номинация «Музейная программа для детей»:
- Лауреат I степени – квест «Музейные тропы», Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс», г. Нефтеюганск, директор Н.В. Астрелина;
- Лауреат II степени – «В гостях у Музейкина или уроки финансовой грамотности для малышей», Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник», Музейно-выставочный центр, г. Лангепас, директор К.Ю. Карпикова;
- Лауреат III степени – «Сказочник Лукоморья», МБУК «Музей истории и ремесел Советского района», г. Советский, директор Г.А. Зокова.
Номинация «Музей места»:
- Лауреат I степени – «Сказки реки Казым», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх», Белоярский район, сп. Казым, директор Е.Т. Федотова;
- Лауреат II степени – экспозиционно-выставочный объект «Русская усадьба в мансийском пауле», муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, Кондинский район, п. Половинка, директор А.М. Ерофеева;
- Лауреат III степени – фестиваль живой истории «Угорский торжок» Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник», Музейно-выставочный центр, г. Лангепас, директор К.Ю. Карпикова.
Номинация «Музейная экскурсионная программа»:
- Лауреат I степени – «Навечно в памяти народной…», муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» г.Нижневартовска, г. Нижневартовск, директор И.Е. Ивлева;
- Лауреат II степени – «Няньэли», муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей», г. Лянтор, директор Е.В. Трофимова;
- Лауреат III степени – пешеходная экскурсия «Сургутский Кремль», МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут, директор М.Ю. Селянина.
Номинация «Музейная просветительная программа»:
- Лауреат I степени – «Фестиваль технической мысли», БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск, директор А.В. Паньков;
- Лауреат II степени – Реализация культурно-просветительских мероприятий в рамках грантового проекта «Судьбоносный Усть-Балык», Нефтеюганское городское муниципальное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс», г. Нефтеюганск, директор Н.В. Астрелина;
- Лауреат III степени – интеллектуально-развлекательная программа «Вәйтты ех – Знающие люди», БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», директор Л.А. Алфёрова.
Номинация «Музейный инклюзивный проект»:
- Лауреат I степени – «Пусть ограничены возможности, зато не ограничены мечты», Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник» Музейно[1]выставочный центр, г. Лангепас, директор К.Ю. Карпикова;
- Лауреат II степени – «По следам черно-бурого лиса – инклюзия», МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут, директор М.Ю. Селянина;
- Лауреат III степени – «Зелёнка», БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск, директор И.А. Яшков.
Номинация «Музейный цифровой проект»:
- Лауреат I степени – «Интерактивный музей», муниципальное автономное учреждение культуры г. Нягани «Музейно-культурный центр», директор А.Р. Раянова;
- Лауреат II степени – «Все о рыбаке и рыбке», МБУК «Музей истории и ремесел Советского района», г. Советский, директор Г.А. Зокова;
- Лауреат III степени – «Дополненная виртуальная реальность в музее», муниципальное автономное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс», г. Пыть-Ях, директор Т.А. Белохвостикова.
Номинация «Школьный музей»:
- Лауреат I степени – проект «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск, директор В.В. Карика;
- Лауреат II степени – Музей оружия и военной истории, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск, директор Л.Н. Федулова;
- Лауреат III степени – общественный историко-краеведческий музей «Северная галерея», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Мегион,, директор О.А. Исянгулова.
Номинация «Музей боевой славы и музейное мероприятие, посвящённое военной истории»:
Лауреат I степени – «Солдаты в белых халатах», муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии», г. Югорск, директор О.Ю. Шубина;
Лауреат II степени – «Подвиг во имя жизни - воссоздание подвигов Героев Советского Союза, уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», автономная некоммерческая организация 6 дополнительного образования «Центр технического и гуманитарного развития», г. Ханты-Мансийск, директор В.И. Крот;
Лауреат III степени – школьный музей Боевой славы имени П. Хохрина, Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Лангепас, директор Ф.А. Дагли.
Номинация «Корпоративный музей»:
- Лауреат I степени – проект «Профи-тур: в поисках призвания», музей общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск, заведующий музеем А.И. Хабарова;
- Лауреат II степени – проект «Библиотека как судьба: издание третьего выпуска сборника, посвящённого ветеранам библиотечной отрасли Югры», Музей истории библиотечного дела Югры им. Н.В. Лангенбах, БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск, директор Е.А. Финк;
- Лауреат III степени – проект «Созидатель», корпоративный музей истории предприятия АО «РН-Няганьнефтегаз», г. Нягань, руководитель музея Н.А. Иноземцева.
Номинация «Музейный волонтёр»: победитель Галина Витальевна Ботова. По представлению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
Номинация «Партнёр музея»: победитель депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Оксана Владимировна Михеева.
Специальный диплом «За активное включение музейных средств в образовательную школьную программу» получил проект «Хрустальный дом Конды», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ягодинская средняя общеобразовательная школа», п. Ягодный, директор О.А. Путилова. 3.2.
Специальный диплом «За активное включение музейных средств в профориентационную деятельность» вручен Музейно-экспозиционной группе Службы по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» за проект «Мы из газа», руководитель музея О.Д. Слепова.