В Югре готовы к работе 50 пунктов обогрева
Пункты обогрева на дорогах Югры готовы оказать помощь автомобилистам в зимний период. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мнение о том, что помощь водителям бывает нужна только в сильные морозы, ошибочно — и при небольших минусовых температурах человек, не имеющий возможности согреться, может погибнуть.
В таких ситуациях водителям часто помогают наряды ДПС. При необходимости в условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Они оборудованы всем необходимым — это питание, горячий чай, медикаменты, зарядные устройства.
Всего по округу подготовлено 50 пунктов обогрева и питания, в том числе: 38 стационарных, 10 – мобильных пунктов обогрева и питания; 2 – подвижных пункта обогрева с пропускной способностью в 1386 человек.
Пункты обогрева предназначены для временного размещения людей в период чрезвычайных ситуаций на федеральных (региональных) автомобильных дорогах. Особенность мобильных пунктов в их доставке в любую точку на федеральной трассе и быстрое развертывание. При получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами на трассах подвижные пункты обогрева выйдут на помощь участникам дорожного движения.
Подвижный пункт обогрева оборудован самым необходимым: электрогенераторами, дизельными обогревателями, тепловыми пушками, теплой одеждой, обувью, одеялами, медицинскими препаратами, применяемыми при обморожении и переохлаждении, а также термосами для горячей пищи.
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращается к водителям с просьбой при передвижениях на автомобиле на дальние расстояния в зимний период учитывать возможность резкого похолодания. А также соблюдать рекомендации экстренных служб, размещаемые на официальных интернет-сайтах и в средствах массовой информации.
В случаях нештатных ситуаций звоните по номеру 112.