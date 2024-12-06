Руслан Кухарук: «Обратная связь по итогу будет. Будет реакция»
После окончания прямого эфира губернатор региона еще раз обратился к югорчанам через свой канал в «Телеграм»:
– Только что вышел из телекомпании «Югра», закончили прямой эфир, еще раз благодарю за ваши обращения, за вашу активность. Постарался в ходе прямого эфира ответить на те обращения, которые интересовали большинство жителей нашего региона, но абсолютно все обращения, которые поступили, мы взяли в работу, обязательно отработаем, обратная связь будет, будет реакция.
За три часа прямой линии губернатору поступило 2 354 обращения: вопросов, задач, предложений. В финале эфира губернатор Югры подчеркнул, что предложения и пожелания югорчан – это не только отработка текущего положения дел. Очень многое ляжет в основу будущих проектов и решений, которые вместе с муниципалитетами будет реализовывать региональная власть.
– Такой формат взаимодействия помог нам сформировать трехлетний бюджет округа и муниципалитетов, многие программы развития. Должны появиться новые территории, новые объекты. Это еще одна корректировка совместных действий, – резюмировал Руслан Кухарук.
Также в финале разговора с югорчанами губернатор пообещал исполнить новогоднее желание особенного 5-летнего Егора.