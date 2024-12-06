В сердце Ханты-Мансийска появится новый молодежный центр
Во время прямой линии губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал инициативу хантымансийца Ивана Власова.
«В Ханты-Мансийске нет пространства для досуга, где можно отдохнуть, пообщаться — дома молодежи. Когда наконец-то появится в Ханты-Мансийске молодежный центр? Мы хотим собираться и развиваться активной молодежью, создавать свои уникальные проекты и приглашать к нам в регион лучших. Рядом с парком имени Лосева есть котлован со сваями, который много лет не застраивается. Постройте нам молодежный центр на этом месте!» — обратился к главе региона молодой человек.
«У нас есть планы по строительству нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. Мы уже обсуждали этот вопрос с департаментом молодежной политики и общественниками. Есть какие-то старые помещения, которые можно было бы реконструировать, но реконструкция — это не всегда тот вариант, по которому нужно идти. Зачастую бывает дешевле, проще, а самое главное функциональнее построить новый объект», — ответил Руслан Кухарук и дал поручение проработать этот вопрос департаменту строительства и архитектуры Югры, департаменту молодежной политики и муниципальным органам власти с последующим включением в государственную программу «Строительство».
Глава региона напомнил участникам прямой линии, что существует поручение президента Российской Федерации по созданию условий для развития молодежи, в том числе представителей «Движения первых», «Юнармии», волонтеров и добровольцев. И обратил внимание на то, что такая задача стоит перед всеми муниципалитетами.
Говоря о долгострое в районе парка Лосева, губернатор отметил, что центральная часть города требует функционального объекта, пространства, которые бы усилили ее и работали на людей.
«Будет разрабатываться концепция застройки этой территории. Именно эта территория интересна и уникальна тем, что вокруг размещены объекты современной архитектуры: Шахматная академия и музей Игошева. Кроме того, здесь есть свободная площадка для строительства».
Напомним, сегодня в Югре впервые прошла прямая линия с губернатором округа Русланом Кухаруком, в ходе которой он ответил на вопросы югорчан. Трансляция доступна на страницах главы региона в социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм», а также в официальной группе региона во «ВКонтакте». Кроме того, трансляцию прямой линии вёл телеканал «Югра».
Как отметил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале по итогам прямой линии, абсолютно все обращения югорчан будут отработаны правительством округа и профильными службами. «Обязательно отработаем, будет реакция», — подчеркнул глава региона.