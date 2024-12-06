Ханты-Мансийск получит новый перинатальный центр
Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе Прямой линии рассказал о планах строительства в Ханты-Мансийске нового перинатального центра.
Глава региона, говоря о развитии здравоохранения в округе, затронул тему строительства нового перинатального центра в столице Югры.
«В Ханты-Мансийске есть площадка, где можно построить перинатальный центр. В принятом бюджете мы предусмотрели средства на разработку проектной документации по этому объекту. Потребность в нем есть. Об этом говорят и будущие пациенты, и сами врачи. Поэтому решение было принято. Разработаем проектную документацию, это позволит нам по получению государственной экспертизы проектно-сметной стоимости уже говорить о том, чтобы предусмотреть этот объект в бюджете», — рассказал Руслан Кухарук.
Планируется, что разработка проектной документации будет проходить в 2025-2026 годах.
Отметим, что в Югре создана сеть из трех перинатальных центров, расположенных в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. В настоящее время в Ханты-Мансийске подразделения перинатального центра расположены на базе стационарных корпусов окружной больницы. Ежегодно здесь принимают более 2000 родов.