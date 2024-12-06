Жителей небольших поселков Югры обеспечат чистой водой
На прямую линию губернатора Югры Руслана Кухарука поступил вопрос от жительницы Сургута Анастасии Гончарук. Она сообщила, что с прошлого года с наступлением зимы значительно падает качество воды, которая поступает в квартиры.
Горводоканал, по словам сургутянки, ссылается на подключение новых домов и старые сети, управляющие компании ссылаются на Горводоканал. Всю зиму приходится покупать питьевую воду, мыться в грязной воде. От грязной воды засоряются фильтры, портится бытовая техника. Женщина поинтересовалась, когда в восточном районе города появится качественная вода.
«Вопросы по качеству питьевой воды поступают достаточно часто и от жителей больших городов, и от жителей маленьких поселков. Здесь будет применяться комплексный подход. В следующем году предусмотрели направление средств из окружной программы в бюджет Сургута на проведение ремонтных работ, которые связаны с прочисткой существующих коммуникаций и закольцовкой водовода, который необходим для ряда улиц и территорий города, — ответил губернатор Югры. — Это поможет довести качество воды, которая поступает потребителю до качества той воды, которая уходит из точки подачи воды на водозаборе, так как проблема здесь не в источниках — водоочистных сооружениях —, а именно в сетях».
Руслах Кухарук также отметил, что в целом в автономном округе запущена большая программа в части проектирования инженерных сетей в больших и малых населенных пунктах.
Говоря о решении проблем с качеством воды в поселках, глава региона отметил, что в следующем году запланировано проектирование и строительство очистных сооружений.
«Масштабная работа выполняется в Нефтеюганском районе. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы по реконструкции ВОС в Пойковском. А в 2025 — в городе Белоярский», — отметил Руслан Кухарук.
Также губернатор отметил, что мероприятия по реконструкции и модернизации водоочистных сооружений и замене ветхих инженерных сетей, в том числе и водопроводных, запланированы в городе Нягань, пгт Березово, поселках Светлый и Няксимволь Березовского района. И эти вопросы губернатор уже обсудил с главами этих муниципалитетов.