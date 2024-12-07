В Югре Росгвардия подготовила к передаче на СВО гладкоствольное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подготовили к передаче на территорию проведения специальной военной операции более 700 единиц гладкоствольного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Впервые в Югре на фронт будут направлены винтовки, обращенные в собственность Российской Федерации, а также изъятые и конфискованные за нарушения законодательства об оружии более года назад.
Преимущественно это гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра, имеющее многозарядное устройство.
Представители Министерства обороны Российской Федерации принимают рабочие экземпляры, после чего ружья будут доставлены на линию боевого соприкосновения, где их распределят между подразделениями.
«Самым эффективным средством поражения беспилотных летательных аппаратов является гладкоствольное дробовое оружие. Оно гарантированно уничтожает вражеские беспилотники, что усиливает огневую мощь подразделений, находящихся на передовой. Данная работа является плановой и в дальнейшем будет продолжаться», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Николай Кобелев.
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