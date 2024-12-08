Руслан Кухарук открыл выставку-ярмарку «Товары земли Югорской», собравшую в этом году рекордное число участников
Губернатор Югры Руслан Кухарук торжественно открыл XXVII выставку-ярмарку «Товары земли Югорской» в Ханты-Мансийске. Это одно из первых крупных событий из серии мероприятий, приуроченных ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Глава региона подчеркнул, что выставка-ярмарка растет с каждым годом, и речь не только о количестве участников, а в этом году оно рекордное — 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов округа.
«Цель выставки — как можно больше рассказать о региональных, местных товаропроизводителях. Самая лучшая оценка качества — личный контакт с потребителем, с получателем услуги. Думаю, что для каждого из предпринимателей, которые в течение трех дней будут работать в окружной столице, живой отклик, обратная связь — прекрасная возможность сделать так, чтобы товар стал еще лучше, двигаться вперед, поверить в свои силы. В этом — дополнительный смысл, который приобретает ярмарка», — отметил Руслан Кухарук.
По словам губернатора Югры, желания, идеи от покупателей и товаропроизводителей должны быть учтены при дальнейшей модернизации региональных мер поддержки для бизнеса.
Глава региона пожелал гостям и участникам выставки хорошего настроения, интересных открытий, полезных и нужных покупок.
Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» работает в Ханты-Мансийске в КВЦ «Югра-Экспо» с 8 по 10 декабря. Здесь можно приобрести качественные местные продукты питания и оригинальные сувениры к Новому году. Традиционно посетители смогут продегустировать деликатесы, приобрести свежие товары из широкого ассортимента мясной и рыбной продукции, дикоросов, сладостей, молочных продуктов и выпечки. Товары многих предприятий отмечены знаком «Сделано в Югре!». Кроме того, в продаже — местные сувениры, изделия из дерева и кожи, елочные игрушки, свечи с ароматами югорского леса, украшения.
На масштабном событии в Ханты-Мансийске представлены бренды, благодаря которым о Югре знают далеко за ее пределами — ООО «Регион-К» (товары из дикоросов), Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», «Мясокомбинат «Сургутский», «Югорский рыбоводный завод», «Ягоды Югры» и другие. Работают Саранпаульская и Казымская оленеводческие компании, которые сейчас готовятся получить знак качества «Органик» в подтверждение качества производимой продукции. Есть и товаропроизводители, которые принимают участие в этом мероприятии впервые.
На выставке-ярмарке проходит конкурс пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры». Призовой фонд конкурса составит более 1 млн рублей и будет распределен между победителями 6 номинаций и 13 подноминаций. Для товаропроизводителей Югры в рамках выставки-ярмарки будут организованы мероприятия деловой программы в сфере агропромышленного комплекса.
9 декабря на ярмарке пройдет церемония награждения победителей конкурсов «Лучший товар Югры — 2024» и «Лидер бизнеса Югры — 2024».
Организаторами выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» выступил департамент промышленности автономного округа совместно с Фондом развития Югры.
Программа выстави-ярмарки доступна по ссылке.