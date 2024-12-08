Школьники из Югры стали призерами чемпионата «Обучение служением. Первые»
В рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе состоялся финал чемпионата «Обучение служением. Первые». Из 10 тысяч участников было отобрано 20 команд, которые приехали в Москву, чтобы представить уникальные проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем, и побороться за звание победителя.
Финальная защита проектов стала ярким и значимым событием форума. Каждый из них представлял собой уникальное решение социальной задачи, затрагивая области охраны окружающей среды, помощи пожилым, зооволонтерскую деятельность, развитие туризма, сохранение культурного наследия, повышение дорожной безопасности среди молодежи. Участники использовали театрализованные сценки, национальные костюмы, макеты дорожных знаков, чтобы наглядно донести суть своих инициатив.
«После проведения пилотного проекта программы «Обучение служением» в университетах было принято решение расширить ее на российские школы, что полезно как для личностного роста, так и для будущей профессиональной деятельности учащихся. Такой опыт способствует формированию активной гражданской позиции и ответственности за будущее страны. Успешные проекты старшеклассников тому отличное подтверждение», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель совета ассоциации «Добро.рф» Артём Метелев.
Экспертное жюри, состоящее из ведущих специалистов в области социальной работы и молодежной политики, определило победителей.
Второе место завоевала команда Ульт-Ягунской средней школы из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра с настольной игрой «Сокровище наций». Жюри высоко оценило представленную ребятами настольную игру «Сокровище наций», во время прохождения которой получится познакомиться с традициями и культурой малочисленных народов России.
«Школьники получили ценные знания и практические навыки, которые позволят сделать программу еще более эффективным инструментом социальной трансформации в образовательной среде», — сказала руководитель департамента управления проектами «Движения первых» Дарья Козырева.