Руслан Кухарук исполнит желания юных югорчанки и макеевчанки
Сегодня во время работы на международном форуме #МЫВМЕСТЕ губернатор Югры Руслан Кухарук снял с праздничной елки два шарика с желаниями. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из подшефной Макеевки Донецкой народной республики – о комплекте тренажеров.
«Уже не первый год участвую в акции «Елка желаний», которая помогает делать добро, исполнять новогодние желания ребят, которые сегодня нуждаются в поддержке и помощи. За каждой детской мечтой – особая история, надежда и вера в новогоднее чудо. «Елка желаний» – еще одна возможность совершить чудо перед Новым годом, помочь реализовать детскую мечту. Обязательно исполню желания девочек. Я думаю, в ближайшее время жители Югры и Макеевки обязательно увидят, как Дед Мороз эти подарки передаст», — написал в своем телеграм-канале глава региона.