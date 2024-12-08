Деды Морозы и Снегурочки из регионов России и Беларуси встретятся в Ханты-Мансийске
В столице Югры пройдет всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Они проведут в Ханты-Мансийске 4 дня. Жителей и гостей окружной столицы ждет незабываемая праздничная программа. Рекомендуемый возраст 12+.
12 декабря в 19:00 на торжественной церемонии открытия в Парке Бориса Лосева югорчане познакомятся с главными волшебниками Нового года.
13 декабря в 18:00 гостей иммерсивной программы «У костра» в парке «Долина ручьев» ждут новогодние забавы, конкурсы, игры. А главный Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер! Конкурсные программы творческих новогодних номеров и игровых программ пройдут 13 и 14 декабря. Участники продемонстрируют жюри свой талант и мастерство.
15 декабря в 14:00 состоится молодежный маскарад «Метафора» и торжественная церемония закрытия съезда в арт-резиденции «На берегу» по адресу Георгия Величко, 1. Здесь каждый найдет занятие по душе – дефиле новогодних костюмов и аксессуаров, ассорти мастер-классов, интерактивные программы и много приятных сюрпризов.