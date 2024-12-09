В Югре открыли волонтерский центр юбилея Великой Победы
Волонтёрский центр к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны открыли в Ханты-Мансийске. Участниками церемонии стали более семидесяти человек — представители общественности, студенты и «серебряные» добровольцы.
Центр, а их по всей стране уже 45, станет площадкой для подготовки активистов, готовых участвовать в организации мероприятий ко Дню Победы. Среди них — помощь ветеранам, акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти», патриотические события для детей, субботники.
Всего настоящие традиционные ценности и добрые дела объединяют в Югре около 15 тысяч волонтеров Победы.
По словам директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Якова Самохвалова, Югра активно участвует в работе по подготовке юбилея Победы.
«Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек, который готов влиться в волонтёрский корпус, знал, куда нужно обратиться. Очень почётно сегодня принимать у нас федеральных гостей. Это лишнее подтверждение того, что Югра достойно продолжает волонтёрские традиции», — отметил Яков Самохвалов.
Председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая рассказала, что вскоре в каждом из 22 муниципалитетов региона появятся местные представительства.
«Уверена, что эти места останутся центром притяжения всех неравнодушных югорчан, которые готовы внести свой вклад в сохранение исторической памяти», — подчеркнула Эка Шенгелая.
Руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы» в Ханты-Мансийске Марина Саукова считает, что подготовка к 80-летию Победы для волонтёров — это в том числе возможность расширить кругозор знаний о великих исторических событиях для школьников и студентов Югры.