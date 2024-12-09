Мелодии родного края
Так называется выставка картин художника Константина Резидента, которая открылась в Берёзовском районном Доме культуры в Международный день художника, 6 декабря.
Мероприятие посетил депутат окружной думы Руслан Проводников. Он поздравил мастера с открытием персональной выставки и пожелал вдохновения, творческих успехов и новых идей. Краевед, поэт Берёзовского района Вера Нюхалова прочитала свои произведения, посвящённые художнику и его картинам.
На открытии присутствовали учащиеся начальной школы посёлка Берёзова. Художник рассказал юным гостям о своей профессиональной деятельности, а они задали интересующие их вопросы.
Удивительные произведения художника посвящены самым разным темам: труду, счастливому детству, природе, малой родине.
– Нет ничего дороже Родины, той земли, где ты родился и вырос, где прошло твоё детство. Малая родина – это навсегда в памяти, в сердце, в душе, – сказал Константин Резидент.
Именно об этом рассказывают его произведения – пейзажи, на которых улицы и дома родного поселка Берёзово. Чарующая природа родного края будто оживает на полотнах художника. Но малая родина – это не только улицы посёлка, леса, поля, реки, но и люди, которые нас окружают. Они дарят нам свою любовь и заботу, учат доброте и нравственности, это наши родные, друзья, земляки. Произведения художника получили высокую оценку и выставлялись в районном краеведческом музее.
Все картины написаны с душой и они о том, чему радовалось и о чём болело сердце художника, поэтому творческие работы Константина Анатольевича вызывают отклик и в наших сердцах…
В завершение мероприятия ребята поучаствовали в мастер-классе по оформлению игрушки, они показали свои творческие способности. Несомненно, они сегодня унёсли собой частичку новых знаний.
Добавим, спонсором выставки выступил депутат окружной думы Руслан Проводников. Берёзовский районный Дом культуры выражает слова благодарности окружному парламентарию за помощь в организации выставки Константина Резидента.
Марина Табун