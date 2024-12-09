9 декабря – День Героев Отечества
Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Возникновение этой памятной даты связано с именем Екатерины Великой, которая 9 декабря 1769 года учредила орден Святого Георгия. В те годы им награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
Это праздник настоящих героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. Имена этих людей должны знать все, об их подвигах нужно говорить, вспоминать и чтить!
В преддверии этого значимого праздника 6 декабря районным Домом культуры для учащихся кадетского класса Берёзовской начальной школы был проведён патриотический час, посвящённый Дню Героев Отечества «Славим Ваш подвиг!». На встречу были приглашены военный комиссар Берёзовского военкомата Алексей Александрович Захаров, военнослужащий, проходивший добровольно службу в формировании «Барс» Андрей Владимирович Герман.
Цель патриотического часа – знакомство учащихся с героическими страницами истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому России.
Ребятам была представлена презентация о героях Отечества, а также они познакомились с фотографиями, документами героя чеченской войны Юрия Александровича Алфёрова из села Теги. Среди документов были письма маме с войны, благодарственные письма за отличную учёбу и участие в спортивной жизни района. Учащиеся «минутой молчания» почтили память всех солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Россию, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе.
Марина Табун