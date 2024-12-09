Связующая нить
Так назывался обучающий семинар по раскрою и пошиву традиционных хантыйских и мансийских платьев, который проходил с 30 ноября по 2 декабря в живописном месте – на этнографическом хантыйском стойбище туристического комплекса «Валикас» в посёлке Барсово Сургутского района.
Мероприятие было организовано руководителем региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Орт-Ики» Валентиной Терентьевной Шадрина на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Она отметила: «Это уже не первый обучающий семинар по женским ремёслам, который мы реализуем на средства гранта. Главные цели подобных мероприятий – это возрождение, сохранение и популяризация традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Югры. В ходе семинара мы познакомим участниц с тем, как трансформировалось традиционное платье обских угров в течение прошлого века, как оно выглядит сегодня. Нужно понимать, что традиционный наряд коренных народов является частью духовного наследия, поэтому так важно сохранить его для следующих поколений».
Во время семинара самобытная мастерица из народа манси Мария Владимировна Ситникова обучала крою и шитью традиционного мансийского платья, а Валентина Терентьевна Шадрина – хантыйского платья. На семинар съехались жительницы города Сургута, и это не только женщины ханты и манси, но и русские, марийцы и представители других народов. Потом, уже общаясь с ними, многие говорили: «Мы живёт на земле обских угров, поэтому должны знать культуру этих народов». Валентина Терентьевна отметила, что одной из целей семинара является приобщение жителей Югры к культуре народов ханты и манси.
В самом начале обучающего семинара мастерицы рассказали об основах и разнице в покроях хантыйского и мансийского платьев, познакомили с элементами украшения наряда – орнаментами. Участницы внимательно слушали мастериц, всё записывали, под их чутким руководством кроили платья, затем наживуливали, примеряли и только после внимательного осмотра пришивали детали платья. Необходимо отметить, что в мероприятии принимала участие профессиональная закройщица Татьяна Трушникова, которая помогала женщинам подгонять платья под особенности фигуры.
Семинар проходил на хантыйском подворье в течение дня до самого вечера, поэтому тут же в традиционной глиняной печи выпекался хлеб, готовились блюда национальной кухни народов ханты и манси.
На второй день участницы уже завершали основные работы – у многих уже были сшиты платья, оставалось украсить орнаментами и бисером.
По завершению семинара руководитель проекта В.Т. Шадрина поблагодарила женщин за активное участие в обучающем семинаре, а также
вручила каждой участнице благодарность и сертификат. Много добрых слов было сказано участниками в адрес организаторов семинара «Связующая нить – Нопэт сухэм». От них прозвучало пожелание продолжить подобные семинары по пошиву полного комплекта традиционной одежды.
Окончательно семинар завершится в следующем году, в марте-апреле, демонстрацией участницами сшитых нарядов, а также традиционных платков.
По словам автора проекта В.Т. Шадриной, по итогам данного семинара планируется разработка и издание методического пособия с подробным описанием всех тонкостей покроя и шитья традиционного платья, платка, а также орнаментов в технике «ткань по ткани» и способов украшения подола хантыйского платья бисером.
Людмила Гурьева