«Детям войны» в Югре установили ежемесячную выплату
В Югре установили ежемесячную выплату «детям войны», которая составит 500 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.
«Установить ежемесячное денежное обеспечение неработающим гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, родившимся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, – в размере 500 рублей», - говорится в документе.
Напомним, также, что жителям Югры, имеющим статус «детей войны», с 1 января 2025 года начнут компенсировать половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
«Дети войны» — это люди, в детстве пережившие ужасы Великой Отечественной: лишения, голод и утраты. Они не участвовали в боях на фронте, но столкнулись с тяжестью войны в тылу. Юридически законодательство Югры относит к категории «дети войны» неработающих граждан, постоянно проживающих в автономном округе и родившихся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года.
На 1 сентября 2024 года в автономном округе проживали 19 613 детей войны, в том числе 6 584 человека имеют права на меры соцподдержки по другим основаниям.