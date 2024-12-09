В Ханты-Мансийске открылась выставка «Герои навсегда»
В День героев Отечества в Арт-резеденции «На берегу» открылась патриотическая выставка «Герои навсегда», которую посетил губернатор Югры.
Экспозиция в арт-резиденции «На берегу» объединяет четыре блока: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.
Гости получают возможность проследить преемственность поколений защитников Родины, узнать о подвигах современных героев и осознать значимость проведения спецоперации.
Многие экспонаты предоставлены общественниками, которые уже давно помогают военнослужащим и жителям новых регионов России, а также ветеранами СВО.
«Выставка организована людьми, которые своим опытом, опытом родных и близких подтверждают: герои живут среди нас. На выставке мы узнаем историю наших земляков-героев, которые ковали Победу в Великой Отечественной войне на передовой и в тылу, защищали интересы Родины в Афганистане, участвовали в чеченских войнах, встали плечом к плечу на СВО. Сегодняшняя памятная дата — это еще одна возможность сказать всем героям спасибо за их подвиги», – отметил глава региона.
ugra-news.ru