Нейросеть оживила картины хантыйского художника Тебетева
Театр обско-угорских народов «Солнце» снова выступил с премьерой и на этот раз со спектаклем-инсталляцией «Берёзовские пейзажи». Созданная в порядке эксперимента постановка режиссёра Виктора Евдокимова посвящена 100-летию со дня рождения хантыйского художника Митрофана Алексеевича Тебетева и создавалась по мотивам его картин.
Публика, разглядывая художественные полотна, погружалась в виртуальное пространство и видела, как оживают шедевры первого живописца народа ханты. Атмосфера была дополнена иммерсивными звуками, за счёт которых зритель мог ощутить себя внутри картин. Артистам в этой постановке отводилась второстепенная роль, а на переднем плане – визуал.
Люди прислушайтесь,
Люди проснитесь,
Весна плывёт, весна течёт/идёт,
На лосиных ногах весна идёт,
На утиных крыльях весна плывёт,
Крылатые рыбы запрыгали,
Крылатые рыбы затанцевали.
Под торжественные мелодии и песни обской манси Надежды Андреевны Тынзяновой просыпалась природа и всё вокруг, а под художественные произведения ненецкого писателя Юрия Вэллы возрождались герои картин.
Виктор Евдокимов отметил: «Это был мой эксперимент, казалось, что можно придумать в той или иной картине Митрофана Тебетева, и как раз тексты Юрия Вэлла как никогда подошли туда и получились полотна с ожившей историей. Благодарю каждого, кто трудился над созданием спектакля, и я рад, что в будущем живая экспозиция украсит фойе нашего театра».
«Берёзовские пейзажи» станет постоянной экспозицией на первом этаже Дома Дружбы народов, её можно будет прослушать при наведении куар-кода. Оживлял картины аниматор Валерий Голубцев, звуком занимался Вадим Ломатченко, подбором картин и оформлением в целом занималась Татьяна Муравьёва, проделан огромный труд технической группой в составе Евгения Пономарева, Александра Катило, Дмитрия Мицкого, Сергей Ермакова. Приятного просмотра!
Тамара Мерова