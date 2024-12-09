Мастера-пряничники вдохновились мансийскими и хантыйскими сказками
Югорчане приняли участие в IX Международном фестивале «Мир пряника», который проходил в Санкт-Петербурге с 30 ноября по 8 декабря. На мероприятие съехались 300 мастеров из 108 городов из 4 стран.
Югорские мастера, вдохновлённые сборником сказок народов манси и ханты «Теплые сказки», представили пряничную композицию с одноименным названием. Композиция была подготовлена членами Гильдии мастеров пряничного дела и знаменщиков Югры, в рамках проекта «Истоки» совместно с Музеем Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск.
Наталья Грибачева из города Ханты-Мансийска изготовила два пряника по хантыйской сказке «Хозяин посёлка» («Курт куся»), Елена Сербина из Лянтора по мансийской сказке «Мышонок и олень» («Харойка ос мапорс»), Татьяна Паульс из Горноправдинска по мансийской сказке «Как Виткащ-аги сыну невесту нашла» («Хумус Виткащ-аги пыген нэ хонтыс»).
Напомним, что сборник сказок народов России «Тёплые сказки» издан в 2023 году в издательстве PresPass город Москва, под редакцией Екатерины Кравченко и Александры Агафоновой. В него вошли сказки разных народов на родном и русском языках с аудиоверсиями, кроме этого их можно послушать в аудиоформате на «Яндекс.Музыке». Презентация сборника состоялось в Музее Природы и Человека в 2023 году. Заместитель директора мансийской газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина представила мансийскую сказку своей мамы Аксиньи Степановны Меровой «Как Виткащ-аги сыну невесту нашла». Тогда на презентации присутствовала Наталья Грибачева, вдохновившись сказками народов Севера, она нашла единомышленников, и они вместе воплотили свои креативные идеи при изготовлении витражных пряников. Наталья Грибачева рассказала, что несколько лет занимается изготовлением таких сладостей и ей это очень нравится. Она участвует в онлайн мастер-классах, изучает технику этого уникального искусства. Так как нужны специальные знания об изготовлении глазури для украшения пряника.
На фестивале «Мир пряника» в Санкт-Петербурге участники из нашего округа заняли призовые места, с чем мы их с огромной радостью поздравляем:
Елена Сербина 1 место в категории мастер, номинация «Витражный пряник», работа - Мансийская сказка «Мышонок и олень»;
Наталья Грибачева диплом участника в категории мастер, в номинации «Витражный пряник», работа – Тёплые сказки «Хозяин посёлка»;
Татьяна Паульс диплом участника в категории мастер, в номинации «Витражный пряник», работа «Как Виткащ-аги сыну невесту нашла».
Кроме этого на выставке были представлены пряники по мотивам известных русских сказок «Репка», «Аленький цветочек» и других. На витражах выстроили целые композиции теремков, русских печей и других предметов.
Ну а как же выпекать форменные пряники? Конечно же, для этого нужны формы, которые вырезаются на деревянных досках. Поэтому и существует Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков.
Для справки: знаменщик – это тот человек, который изготавливает деревянные формы для пряников или пряничные доски.
Югорских мастеров-пряничников мы поздравляем с победой, желаем новых идей и новых побед. А их уникальные, эксклюзивные витражные пряники в виде картин, домиков, пусть радуют глаз посетителей.
Галина Кондина