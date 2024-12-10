Поздравление с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемые югорчане!
Поздравляю вас с Днём основания вашего родного региона!
Ханты-Мансийский автономный округ – особое место на карте России. Здесь бескрайняя тайга соседствует с современными городами, чистейшие реки и озёра – с мощными производствами. Здесь бережно хранят традиции прошлого и смело идут в ногу со временем, открывают новые возможности прекрасной и богатой недрами Югры.
Округ активно растёт, строится жильё и инфраструктура, развиваются наука, технологии и промышленность. Отдельно хочу отметить успехи региона в добровольческой деятельности. Югра сегодня – один из самых сильных центров волонтёрства, особенно весомы наработки югорских общественников в поддержке СВО.
Дорогие жители Югры! Всё, чем гордится сегодня регион – это результат вашего труда! Спасибо за любовь и верность родной земле! Желаю вам счастья, благополучия и энергии для покорения новых вершин!
Артём Жога, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе