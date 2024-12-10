«Настоящая Югра». Танец как язык
В Ханты-Мансийске продолжается проект «Настоящая Югра». Вторая встреча участников проекта «Танец как язык» состоится 13 декабря в Государственной библиотеке Югры и будет посвящена традиционному танцу обско-угорских народов.
Спикерами встречи станут Алла Иштимирова-Посохова, актриса, писатель, этнограф, член Союза театральных деятелей, потомок мансийского рода Ялпус махум, и Фаина Иштимирова, хореограф, исследователь и реконструктор танцевальных традиций обских угров, создатель национального фольклорного коллектива «Увас хурамат», заслуженный деятель культуры Югры.
Ребята послушают лекцию и смогут задать вопросы экспертам и носителям традиционной культуры, примут участие в мастер-классе по традиционному танцу обско-угорских народов. Также школьники познакомятся с выставкой, центром которой станет чум, установленный в атриуме Государственной библиотеки Югры.
Проект реализуется Библиотечной ассоциацией Югры совместно с Государственной библиотекой Югры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – представить школьникам подлинные знания о культуре коренных народов автономного округа.
К участию в проекте приглашаются школьники 6-11 классов. Для этого необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку на электронную почту kapitanovaes@okrlib.ru. В заявке следует указать ФИО участника(ов), учебное заведение, класс, ФИО и контактный телефон педагога.
#Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд
Место проведения: Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2, конференц-зал, 1 этаж.
Дата и время проведения: 13 декабря 14:00.
Контактное лицо: Капитанова Елена Сергеевна, руководитель проекта, 89505278716