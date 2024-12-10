10 декабря – День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Объединить участников специальной военной операции — и тех, кто уже дома, и тех, кто вернётся с передовой, — призвана Ассоциация ветеранов СВО, начавшая свою деятельность в Югре. Руководителем Ассоциации стал экс-командир батальона «Югра», кавалер ордена Мужества Дмитрий Аксёнов.