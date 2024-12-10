10 декабря – День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемые земляки!
От имени депутатов окружного парламента и от себя лично поздравляю вас
с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
Этот праздник наполняет сердца каждого из нас гордостью за принадлежность к большой семье югорчан, за сопричастность к судьбе родного региона, его развитию, победам и достижениям.
Однако любые успехи были бы невозможны без настойчивого труда и стремления к высоким целям, без созидательной энергии и творческого подхода к делу многих людей, которые беззаветно любят свою малую родину и преданы ей.
Впереди новые грандиозные планы, которые нам предстоит воплощать в реальность. Уверен, вместе нам по плечу выполнение самых сложных задач.
В этот день желаю всем югорчанам здоровья, позитивного настроя, успехов. Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях на благо региона. С праздником!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков