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10 декабря – День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10.12.2024

Уважаемые земляки!

От имени депутатов окружного парламента и от себя лично поздравляю вас

с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

 

Этот праздник наполняет сердца каждого из нас гордостью за принадлежность к большой семье югорчан, за сопричастность к судьбе родного региона, его развитию, победам и достижениям.

Однако любые успехи были бы невозможны без настойчивого труда и стремления к высоким целям, без созидательной энергии и творческого подхода к делу многих людей, которые беззаветно любят свою малую родину и преданы ей.

Впереди новые грандиозные планы, которые нам предстоит воплощать в реальность. Уверен, вместе нам по плечу выполнение самых сложных задач.

В этот день желаю всем югорчанам здоровья, позитивного настроя, успехов. Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях на благо региона. С праздником!

Председатель Думы Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры Борис Хохряков

10.12.2024

10.12.2024