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Юные сургутяне учились делать куколки «Акань» и «Брусничку»

11.12.2024

Мы, воспитатели детского сада «Гусельки» Алёна Ивановна Курсанова и Айман Камидулловна Курмашева, приглашали в гости руководителя региональной общественной организации «Орт-Ики» Валентину Терентьевну Шадрину.

Она в рамках проекта «Связующее нить» провела для воспитанников группы «Брусничка» мастер-класс по изготовлению традиционных кукол обских угров «Акань» и «Брусничка». Дети узнали, что куклы – это не только игрушки, но ещё и обереги, которые охраняют от злых духов. Каждый ребёнок своим  руками смастерил куклу, а потом восторженно демонстрировал своё творение.

Кроме этого, детишки узнали о традиционных натуральных красках народов ханты и манси, пробовали рисовать ими на ровдуге.

Мы благодарим В.Т. Шадрину за интересный и познавательный мастер-класс. Всегда ждём в гости!

Алёна Курсанова,

воспитатель детсада «Гусельки»,

г. Сургут

11.12.2024

11.12.2024