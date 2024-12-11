Юные сургутяне учились делать куколки «Акань» и «Брусничку»
Мы, воспитатели детского сада «Гусельки» Алёна Ивановна Курсанова и Айман Камидулловна Курмашева, приглашали в гости руководителя региональной общественной организации «Орт-Ики» Валентину Терентьевну Шадрину.
Она в рамках проекта «Связующее нить» провела для воспитанников группы «Брусничка» мастер-класс по изготовлению традиционных кукол обских угров «Акань» и «Брусничка». Дети узнали, что куклы – это не только игрушки, но ещё и обереги, которые охраняют от злых духов. Каждый ребёнок своим руками смастерил куклу, а потом восторженно демонстрировал своё творение.
Кроме этого, детишки узнали о традиционных натуральных красках народов ханты и манси, пробовали рисовать ими на ровдуге.
Мы благодарим В.Т. Шадрину за интересный и познавательный мастер-класс. Всегда ждём в гости!
Алёна Курсанова,
воспитатель детсада «Гусельки»,
г. Сургут