Поздравляем Светлану Нестерову с присвоением почётного звания «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В день празднования 94-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры губернатор Р.Н. Кухарук вручил государственные награды, благодарственные письма Президента Российской Федерации, а также награды и почётные звания автономного округа. Приятно, что среди награждаемых была представительница народа ханты, заведующая отделом национальной культуры Окружного Дома народного творчества Светлана Николаевна Нестерова (Молданова). За личные заслуги в изучении, сохранении, развитии и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа ей присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Светлана Николаевна, от всей души поздравляем Вас с присвоением почётного звания и желаем дальнейших успехов в деле сохранения культурного наследия коренных народов Югры!
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»