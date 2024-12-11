За три дня работы выставку-ярмарку «Товары земли Югорской» более 11 000 жителей и гостей окружной столицы
Вчера, 10 декабря, завершилась работа выставки-ярмарки «Товары земли Югорской». За три дня ее посетили более 11 000 жителей и гостей окружной столицы. Итоги события подвел в своих социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук.
Он отметил, что 26 товаров и брендов от 15 предприятий получили звание «Лучшего вкуса Югры», пройдя оценку жюри и народного голосования. Некоторые из них вышли в финал по обоим показателям. К примеру, хлеб из ржаной муки и пряники Сургутского хлебозавода «Бояр», варенье из северных ягод и маринованные грибы компании «Югорские традиции» (Сургут), мясные и колбасные изделия и молоко крестьянско-фермерского хозяйства «Мардер» из Нижневартовского района.
Три предпринимателя получили сертификаты «Органик», что позволит поставлять продукцию в крупные торговые сети и даже выходить на международные рынки. Еще три предприятия присоединились к бренду «Сделано в Югре!» и будут выпускать свои товары под югорским знаком качества. По словам губернатора Руслана Кухарука, участие в конкурсах, тестирование на стандарты делает наших товаропроизводителей сильнее, конкурентоспособнее.
«Вчера и в день открытия много времени провел в общении с нашими предпринимателями. Свои товары на выставке представили 234 производителя — это те продукты, которые сегодня готовы приобретать жители автономного округа. Более того, многие из них зарекомендовали себя и за пределами нашего региона. Это лучшее подтверждение того, что югорские товары интересны потребителю», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что самое ценное в таких мероприятиях — обратная связь производителей, комментарии жителей, которые они оставляли в социальных сетях.
«Многие говорили и писали о том, что выставку-ярмарку необходимо проводить на постоянной основе, чтобы у каждого жителя и гостя автономного округа была возможность попробовать «Товары земли Югорской». Эту задачу берем в работу. Рассмотрим возможности проведения ярмарок, где будет представлена продукция местных товаропроизводителей, а также народных мастеров, креативных предпринимателей», — резюмировал Руслан Кухарук.
Ранее мы писали о том, что в день рождения автономного округа Руслан Кухарук наградил победителей народного голосования «Лучшие вкусы Югры».