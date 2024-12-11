Необычная ёлочка с фотопортретами героев СВО появилась в Ханты-Мансийске
«Елка Героев Отечества» — патриотическая акция, в рамках которой семьи участников СВО украсили новогоднюю елку уникальными елочными шарами с портретами бойцов. Об этой акции сообщил экс-командир батальона «Югра», руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов.
Шары прозрачные, а внутри каждого расположена фотография Героя, жителя Югры, а на обратной стороне — слова благодарности и QR-коды, сканируя которые можно посмотреть ролик с информацией о герое.
Акция прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» под руководством Наталии Маховой. В дальнейшем ёлочка с этими уникальными шарами посетит школы города, где с историями Героев смогут ознакомиться учащиеся.
«Интересная идея и очень нужная акция! — откликнулись первые участники. — Мы должны помнить тех, кто отдал жизнь за Родину и земляков, и бережно передавать память подрастающим поколениям».
«Очень интересная идея. Да, только надо фотографии всех, кто воюет в данный момент на СВО, и тех, кто погиб, защищая рубежи нашего Отечества», — поддержали читатели в комментариях к посту.