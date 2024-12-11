Югорчане с размахом отпраздновали 94-й день рождения родного округа
В честь праздника во всех муниципалитетах Югры прошли разнообразные события: это и концертные программы, и музейные выставки, и мастер-классы для детей и взрослых. Югорчане читали стихи, делились своим творчеством, высказывали искреннюю любовь к родному краю.
В окружной столице жителей и гостей города состоялся торжественный концерт «Тебе, моя Югра!» Государственный художественный музей Ханты-Мансийска открыл приуроченную ко Дню округа выставку Ханты-Мансийского отделения Союза художников России. Юные няганцы впечатлили всех своим творчеством в рамках III конкурса чтецов стихотворений «О Югре на родном языке». Мегионцы и вартовчане рассказали, за что они любят Югру. Каждый поделился своей историей, наполненной теплом.
Сургутская молодежь подготовила пленэрные зарисовки, отражающие архитектуру и дух города. Их можно увидеть до 1 февраля в ТРЦ «Сургут Сити Молл», первый этаж, сектор F. В поселке Куминском Кондинского района прошел фотоконкурс «Край мой Югорский». Участники показали красоту региона через объективы своих камер. Ученики Березовской начальной школы подготовили трогательные поздравления с памятной датой. Жители Югорска проверили свои знания о родном регионе. В Мулымье Кондинского района провели викторину с загадками лесной феи Миснэ.
Очень активно включились в празднование юные югорчане: дети рисовали, фотографировали, записывали видео, где они читают стихи югорских авторов о малой родине «Читаю о Югре».
А вот прямую трансляцию концерта Сургутского музыкального колледжа «Тебе, Югра, славу воспеваем» еще можно посмотреть по ссылке 16 декабря в 16 часов.
Наши герои-югорчане, воюющие сегодня в зоне СВО, тоже были рядом в этот праздничный день.