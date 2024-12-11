Ассоциация ветеранов СВО в Югре объединит ветеранов боевых действий
Объединить участников специальной военной операции — и тех, кто уже дома, и тех, кто вернётся с передовой, — призвана Ассоциация ветеранов СВО, начавшая свою деятельность в Югре. Руководителем Ассоциации стал экс-командир батальона «Югра», кавалер ордена Мужества Дмитрий Аксёнов.
В числе приоритетных целей Ассоциации — консолидация участников СВО, защита интересов ветеранов боевых действий, помощь в социализации и адаптации к мирной жизни, вовлечение участников СВО в общественную жизнь региона — вернувшихся с передовой военнослужащих будут привлекать к общественной деятельности, к реализации патриотических, молодежных проектов.
«Наши военнослужащие и ветераны боевых действий неоднократно говорили о том, что нужна организация, которая будет состоять из бойцов и которая будет решать их насущные проблемы. Сами о себе, о своих проблемах, о подходах к решению некоторых общественных вопросов бойцы знают лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому именно взаимодействие ветеранов СВО — первая причина образования Ассоциации», — говорит Дмитрий Аксёнов.
Как отмечает Аксёнов, любой ветеран, не задумываясь, поможет другому, даже не знакомому, но прошедшему то же горнило войны, что и он сам. «Это и называется боевым братством. Но если пальцы сжаты в кулак — силы в руке несоизмеримо больше, поэтому Ассоциация ветеранов СВО сможет намного больше, чем один человек. Среди ближайших задач Ассоциации — формирование устойчивого актива ветеранов с охватом всех муниципалитетов Югры. Приоритеты новой общественной организации — служить объединению ветеранов и участников боевых действий и СВО, членов их семей, а также волонтеров, общественных активистов, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов в защите прав и свобод участников СВО, обеспечению их достойного положения в обществе», — отмечает Дмитрий Аксёнов.
Огромное значение для работы Ассоциации будет иметь связь с представителями общественных организаций, деятельность которых связана с помощью участникам СВО и их семьям, организацией гуманитарной миссии в приграничных территориях, поиском без вести пропавших, патриотическим воспитанием и просветительской деятельностью.
«Когда меня спрашивают, не станет ли Ассоциация формальностью, «организацией на бумаге», отвечаю: главная задача — очень предметна, это помощь парням, которые возвращаются с СВО, адаптироваться к мирной жизни. Здесь и вопросы восстановления здоровья, реабилитации, протезирования, морального состояния, также вопросы трудоустройства, обучения, контроль и помощь в получении предусмотренных в государстве и регионе мер поддержки. Также работа с семьями павших, поддержка семей наших воинов. Задач много, и решаем мы их совместно со всеми профильными структурами и организациями. Например, поиск без вести пропавших — эту работу невозможно провести в одиночку, только с помощью огромного количества людей и учреждений. И мы этим уже успешно занимаемся и благодарим всех, кто готов включиться и включается в эту работу», — отмечает Дмитрий Аксёнов.
Принципиальным вопросом Дмитрий Аксёнов назвал включение в Ассоциацию при наличии желания всех ранее созданных организаций участников боевых действий — воинов-«афганцев», ветеранов северокавказских конфликтов, других горячих точек.