Отделение СФР по ХМАО-Югре с начала 2024 года оформило более 2 тысячам жителям региона электронные талоны на проезд к месту лечения и обратно
Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с начала года оформило электронные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно для 2 110 жителей региона, имеющих право на федеральные льготы.
Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ) и доступен людям с инвалидностью, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Маршруты и виды транспорта для поездок к месту лечения определяются в соответствии с законодательством.
По действующим правилам, бесплатный проезд предоставляется вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданин получает талон, который затем предъявляет в билетную кассу.
Пассажир может также воспользоваться электронными сервисами. После посещения клиентской службы Отделения СФР по ХМАО – Югре информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию, и человек получает возможность оформить бесплатный проездной документ через интернет.
«На основании предоставленного фондом талона пассажир может получить бесплатный проездной в кассе РЖД или самостоятельно оформить билет на сайте перевозчика. При онлайн-оформлении следует указать маршрут и дату отправления, вагон и место, а когда система предложит получить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).