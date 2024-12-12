Росгвардия поддержала акцию памяти «Батальон отважных» в Югре
В День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике, который отмечался накануне, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в памятной акции «Батальон отважных».
Мероприятие в Ханты-Мансийске началось с поминальной службы в Кафедральном соборе Воскресения Христова и продолжилось торжественным шествием горожан с портретами защитников Родины.
Батальон прошел вдоль улиц Гагарина, Чехова, Карла Маркса и Дзержинского и остановился у монумента «Вечная память воинам Югры».
Как отметила организатор памятного шествия – руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Тихон, мероприятие проводится с 2016 года, это дань памяти ребятам, которые героически пали в боях за Родину. В её руках портрет сына – кавалера ордена Мужества рядового Антона Тихон. В составе отряда специального назначения войск правопорядка 5 сентября 1999 года в Новолакском районе Республики Дагестан во время проведения специальной операции по ликвидации боевиков, захвативших телевышку, он был смертельно ранен минометным огнём.
«Батальон отважных» продолжает традиции патриотической акции «Бессмертный полк».
«Наш долг не забывать тех, кто, приняв огонь на себя, не вернулся с поля боя. Мы чтим и воинов, которые выжили, показав пример бесстрашия, силы духа и боевого мастерства», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Локальные войны унесли жизни 177 жителей автономного округа, из которых 151 погибли на Северном Кавказе и пятеро там же пропали без вести. Еще 21 не вернулись с войны в Афганистане.
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