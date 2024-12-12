Написать и отправить письмо Деду Морозу можно в общественных приемных Роспотребнадзора
С 6 по 25 декабря в общественных приемных Роспотребнадзора во всех городах России, жители смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.
Пока взрослые будут заняты со специалистом Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в общественных приемных, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма перенаправят главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область). Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!
К примеру, в Ханты-Мансийске письма принимают по адресу: ул. Рознина, д.72, каб.125.