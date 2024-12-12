Международный форум «Финно-угорский вектор к креативной экономике» проходит в Югре
В Ханты-Мансийске проходит IV Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике» на тему «Культурный код финно-угорских народов в креативной среде: от идеи до регионального бренда».
В форуме принимают участие представители общероссийских, межрегиональных, региональных и местных организаций из 13 субъектов России.
Участники экспертной сессии: около 150 человек, представители молодёжи финно-угорских народов, руководители общероссийских, межрегиональных, региональных и местных организаций финно-угорских народов, уполномоченные по правам коренных малочисленных народов, правительственные и неправительственные эксперты, а также научное сообщество и финалисты Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».
Программа международного семинара включает проведение дискуссионных площадок, обсуждение лучших практик по вовлечению молодежи в проектную деятельность, открытый диалог со студенческим сообществом, презентацию консорциума по технологическому предпринимательству и инновационно-образовательного центра «Лаборатория предпринимательства», конкурс молодежных проектов «От идеи до технологии».
Участники обсудили вопросы защиты прав коренных малочисленных народов России и приняли проект Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года.
«Это действительно многокомплексный, очень серьезный, подготовленный, выверенный со всеми экспертами документ, в котором предложены новые формулировки, с новыми вызовами, которые есть. Это и цифровизация, инновационный подход к системе подготовки кадров, и возможности новых механизмов изучения и сохранения родных языков. И, конечно, включены новые направления, которые сегодня крайне необходимы для современной экономики коренных народов: туризм, создание новых форм поддержки традиционных отраслей хозяйства», — рассказал сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов.
Уровень развития и доступности образования для коренных малочисленных народов растет с каждым годом. По статистике, с 2010 года снизилась доля лиц, не имеющих основного общего образования среди представителей малочисленных народов Севера. В ходе обсуждения отмечена успешная работа Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.
«Это и цифровизация образования, разработка учебников, электронных пособий, проведение этнокультурных мероприятий, работа с молодежью, развитие кочевых школ, оснащение учреждений образования современным оборудованием», — отметила директор Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена Софья Урун.
Международный семинар включен в План основных мероприятий по проведению в 2022-2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов.
Цель проекта — объединение активных жителей и некоммерческих организаций, международное сообщество, молодёжь финно-угорских народов России, а также способствование развитию и продвижению новых проектов по сохранению культуры, языка и традиций.
Проект включает четыре смысловых трека, каждый из которых имеет свои цели и задачи, направленные на создание платформы для объединения активных жителей, некоммерческих организаций и молодёжи финно-угорских народов России с целью сохранения их культурного наследия, языков и традиций: «Наука», «Креатив», «Межрегиональное сотрудничество», «Творчество».
Напомним, что проектный семинар проходит с 8 по 12 декабря и входит в число мероприятий IX Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».