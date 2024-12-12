Музей Геологии, нефти и газа подвёл итоги Всероссийского форума «Индустриальное наследие сегодня»
С 4 по 6 декабря Музей геологии, нефти и газа организовал традиционный форум «Индустриальное наследие сегодня». Темой 2024 года стал процесс ревитализации объектов.
В программных мероприятиях приняло участие больше 100 представителей муниципалитетов, объектов культуры, креатива, науки и университетов, НКО и СМИ из 12 регионов России и Таджикистана.
Участники вместе с экспертами обсудили значение индустриального наследия, рассмотрели конкурсные презентации Благотворительного фонда Владимира Потанина, узнали варианты адаптации «новых» объектов индустриального наследия к изменениям климата и ревитализации ландшафта, рассуждали, каким может быть сообщество современных горожан и что такое концептуальная урбанистика в формате джентрификации.
Музей, в рамках рабочей группы, планирует создание зеркальных сообществ для ревитализации бывшей базы РЭБ флота в Ханты-Мансийске. С целью привлечь к процессу молодежь, на форуме прошла молодежная программа, где ее участники высказали мнения о смыслах и функциях будущей точки притяжения горожан.
Записи форума и презентации спикеров размещены в Telegram-канале форума по ссылке: https://t.me/forumre2024