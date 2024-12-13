День Конституции Российской Федерации
12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных праздников в нашей стране – День Конституции Российской Федерации. К этому знаменательному дню сотрудники Берёзовского Дома культуры для ребят начальной школы провели тематический час «День Конституции Российской Федерации». Учащиеся познакомились с историей создания Конституции, с её структурой, с правами и обязанностями граждан России, с историей возникновения символов нашей страны. Закрепили знания в интеллектуальной игре «Конституция Российской Федерации».
Ребята узнали, что в этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Его полный текст был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России, день 12 декабря был объявлен государственным праздником.
Конституция Российской Федерации – это нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, а также определяющий права и свободы человека и гражданина.
Марина Табун