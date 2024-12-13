Выставку «Многовековая Югра» в Санкт-Петербурге можно увидеть онлайн
В честь 94-летней годовщины со дня образования округа Президентская библиотека в Санкт-Петербурге организовала экспозицию «Многовековая Югра». Она закончила работу в режиме офлайн и теперь можно совершить виртуальное путешествие по ее экспонатам. Об этом сообщает департамент культуры Югры.
Выставку «Многовековая Югра» в Санкт-Петербурге с середины сентября посетили больше 2,5 тысяч человек. Они смогли увидеть такие уникальные артефакты, обнаруженные на территории округа, как позвонок мамонта, пробитый копьем человека, жившего 13,5 тысячи лет назад; Евангелие из Кондинского монастыря 1686 года — важнейший памятник христианизации Сибири; печать сподвижника Петра I Александра Меншикова, связанная с началом освоения территории Югры, а также археологические находки Березовского городища, традиционные наряды коренных народов ханты и манси, образцы первой нефти округа.
Выставка была задумана как визуальное отражение недавно увидевшего свет восьмитомного научного издания «Академическая история Югры».
Теперь выставка «Многовековая Югра» доступна и в онлайн-формате. Совершить виртуальный тур и увидеть уникальные экспонаты, которые рассказывают об основных вехах развития округа можно по ссылке.
«Академическая история Югры» таит в себе много интересных историй, например про сургутского атамана Тугарина Федорова.