Подведены итоги Национального конкурса GPM Awards Russia 2024
В Москве с 5 по 6 декабря 2024 года состоялась Итоговая конференция Национального конкурса GPM Awards Russia 2024 «Устойчивое управление: проекты, люди, исследования» – главное событие года в сфере устойчивого управления проектами.
В конференции приняли участие профессионалы из самых разных сфер деятельности: финансы, строительство, государственный сектор, образование, здравоохранение, информационные технологии; коммерческие и общественные организации, институты развития, высшие учебные заведения.
Целью конкурса является поддержка организаций и их лидеров, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности принципы устойчивого развития и инструменты проектного управления.
На рассмотрение экспертов – асессоров и жюри конкурса было подано более 100 проектов, в их числе проект Депэкономики Югры «Экономика климата», руководителем которого является заместитель директора Борис Пейчев.
Проекту присвоили 3 место в номинации «IT-проекты». Финалистами и призерами в номинации также стали представители ПАО «Сбербанк» и Тольяттинского государственного университета.