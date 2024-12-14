Проект по развитию ОЭЗ в Югре стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России
Управленческая команда Югры отмечена дипломом 1 степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» Минэкономразвития России.
Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории «Проекты развития действующих ОЭЗ». На 2 месте - Республика Бурятия и Омская область, на 3 месте - Республика Башкортостан.
Команду Югры представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель генерального директора АО УК «Промышленные парки Югры» Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева.
«Образовательная программа реализуется второй год. Обучение по программе прошли 30 региональных управленческих команд, где были представлены проекты по созданию новых и развитию действующих особых экономических зон. Мы защитили проект по развитию нашей ОЭЗ «Нягань». Оценка работы управленческой команды Югры Минэкономразвития России подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проектов», - отметил Виктор Гамузов.
Программа разработана Институтом экономики знаний при поддержке Минэкономразвития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, ориентирована на руководителей региональных органов власти, ответственных за развитие территорий с преференциальным режимом, управляющих компаний ОЭЗ и потенциальных инвесторов.