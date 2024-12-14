17 выпускников форума «Амур» отправились с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику
В ходе постфорумного сопровождения Всероссийского форума молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодёжь.События лучшие выпускники форума отправились с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику. Они посетили города Харбин и Далянь c целью укрепления международного сотрудничества, расширения возможностей между странами в области молодёжной политики, обмена бизнес-практиками.
Председатель комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края, директор форума «Амур» Амалия Шихалева рассказала:
«Ежегодно с 2019 года, спустя 100 дней после форума, мы проводим молодёжный образовательный форум итоговых результатов "Пост-Амур". Это уникальная и единственная подобная площадка в рамках всей всероссийской форумной кампании, и в этом году она проходит в формате бизнес-миссии в Китай. Мы даём возможность нашим молодым предпринимателям встретиться с иностранными инвесторами и договориться о дальнейшем совместном партнёрстве».
В Китайской Народной Республике молодые предприниматели находились с 6 по 11 декабря. Они посетили ведущие предприятия провинций Хэйлунцзян и Ляонин. В Харбине им удалось побывать в Институте передовых технологий с презентациями успешно действующих бизнес-проектов для китайских партнёров, на молочной компании Янгуан корпорации Бэйдахуан, а также в Центре креативного дизайна, где прошла итоговая встреча и общение между представителями двух стран.
«Сегодня нам удалось выстроить тесное сотрудничество с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики в Хабаровске. Благодаря их поддержке и включённости удалось организовать бизнес-миссию и наполнить её максимально полезной программой. Совместными усилиями укрепляем международное сотрудничество и расширяем возможности между нашими странами в области молодёжной политики, особенно учитывая открытие Международного молодёжного клуба дружбы в нашем регионе», – добавила Амалия Шихалева.
Во время визита в Далянь участники «Пост-Амура» посетили Индустриальный парк «Hengli Group» по производству технологического оборудования, в котором находится нефтехимический завод, крупнейший в мире завод по производству полипропилена, а также третий по величине порт в Китае и рыбоперерабатывающий завод. Состоялась встреча с ассоциацией молодых предпринимателей провинции Ляонин. Представители России и Китая презентовали свой бизнес друг другу. В ходе встречи удалось обменяться не только контактами, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве между двумя странами.
Во время экскурсионной и культурной программ участники посетили Софийский собор и мемориальное кладбище «Хуаншань» в Харбине. В заключительный день пребывания в Китае состоялась поездка в Даляньский политехнический университет, где с премьерным показом выступил IV Гастрольный тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна» с новым концертным шоу «Две страны – одно сердце».
С 13 по 23 августа в Хабаровском крае состоялся Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодёжь.События. Форум проходил в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре и объединил на своих площадках более 600 человек – молодёжь из 66 регионов от 14 до 35 лет, в том числе из исторических регионов России, делегацию детей из города Дебальцево, волонтёров и кураторов из разных регионов страны, а также впервые – гостей из Китайской Народной Республики. Деловая программа форума «Амур» была разработана с учётом проектов Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства, оператором которой выступает трек Росмолодёжь.Бизнес.