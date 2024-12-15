Книга о подвигах оленьих батальонов появилась в Югре
О подвигах оленно-транспортных батальонов в снегах Заполярья во время Великой Отечественной войны югорчанам рассказали сотрудники финно-угорского культурного центра Республики Коми в новой книге с фотоснимками времён Великой Отечественной войны.
Тематическую выставку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне презентовали в рамках Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». На снимках можно увидеть оленеводов – представителей разных финно-угорских народов. Издание сопровождает историческая справка о деятельности таких батальонов.
Подобные отряды во время войны выполняли множество задач: доставляли грузы в отдалённые гарнизоны, пограничные заставы и аэродромы; подвозили боеприпасы и вооружение на передовую. Отличались они тем, что оленьи упряжки, в отличие от другого вида транспорта, легко преодолевали снежное бездорожье, а главное, передвигались бесшумно.
«Это очень прекрасное предложение от наших коллег, от Югорского государственного университета, потому что мы понимаем, что это просветительский проект, что такие истории очень важно знать студентам, очень важно знать подрастающему поколению, которое должно знать историю Победы, историю нашей страны и передавать эти знания потом в своих работах, в своих делах», – поделилась мнением руководитель филиала Государственного российского дома народного творчества Республики Коми Татьяна Барахова.
В книге есть уникальная статистическая информация, что всего благодаря оленному транспорту удалось спасти более 10 тысяч раненых солдат. А это полноценная дивизия Красной Армии.
На страницах «Многовековой истории Югры» – множество цифр и фактов, имен и фамилий, связанных с Великой Отечественной войной, 80-летие Победы в которой мы будем праздновать в будущем году. Ранее мы рассказывалио пулеметчике Федулове, сургутском мастере с золотыми руками.