Первый комбат «Югры» Дмитрий Аксенов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Югры, депутат окружной думы, экс-комбат именного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета на прошедшем накануне XII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Генеральный совет — это основной орган, который управляет работой партии и отвечает за ее повседневную деятельность. Генсовет разрабатывает предвыборные программы, определяет стратегию, следит за выполнением ключевых проектов и принимает важнейшие решения.
«Благодарю за оказанное доверие! Для меня это большая честь и ответственность!» — написал в соцсетях Дмитрий Аксенов, отметив, что, выступая на съезде, президент России Владимир Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи, касающиеся обеспечения стабильного развития страны на годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции.
Дмитрий Аксенов подчеркнул, что масштабные задачи, поставленные президентом, все обязательства, зафиксированные в Народной программе, должны быть выполнены.
«Уверен, вместе — большой сплоченной командой патриотов и профессионалов — мы справимся. Работаем на результат!» — подчеркнул Дмитрий Аксенов.