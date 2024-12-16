Руслан Кухарук перенес день оглашения Послания губернатора Югры
Губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с депутатами Думы Югры принял решение перенести заседание окружного парламента, где должно быть представлено Послание Губернатора, с 19 декабря на 24 декабря.
«19 декабря 2024 года Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подведет итоги года — проведет прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию, ответит на вопросы жителей и журналистов.
Это масштабное событие, следить за которым будут жители всей страны и нашего региона. Считаю, что руководители муниципалитетов и команда Правительства обязаны в этот день быть на местах, принимать поручения главы государства», — сообщил в соцсетях Руслан Кухарук.
Новые дата и время Послания о положении дел и перспективах развития автономного округа: 24 декабря 2024 года, 10:00.
Прямой эфир с Послания будет доступен во всех аккаунтах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджере «Телеграм», а также на телеканале «Югра».