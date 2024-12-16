На дорогах Югры появится передвижной пост весового контроля
Управление автомобильных дорог Югры сообщило о приобретении передвижного поста весового контроля для, работы на автотрассах региона.
Пост, как рассказали в ведомстве, оборудован на базе автомобиля-фургона «Газель», расположенное в нем оборудование будет применяться для измерения весовых параметров автотранспортных средств на дорогах Югры и направлено на профилактику правонарушений требований в области перевозок тяжеловесных грузов.
Для осуществления контроля с использованием передвижного поста весового контроля будут привлекаться представители Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
«Пост весового контроля на дорогах позволяет взвесить грузовой автомобиль и определить, не нарушены ли установленные законодательством нормы. Эта мера введена для того, чтобы снизить ущерб, наносимый дорожному покрытию», — сообщили в пресс-службе управления автодорог Югры, подчеркнув, что транспортировка грузов с превышением разрешённых максимальной массы или нагрузки на ось более чем на 15% влечёт наложение на водителя грузовика административного штрафа.
Также посты весового контроля выявляют несанкционированные случаи передвижения грузового транспорта, общая масса которого не соответствует установленным нормам нагрузки на конкретном участке дороги. Попавшие под определение нарушители должны платить штраф, который поступает в фонд будущего дорожного ремонта.