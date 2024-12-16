Деловая игра
Друзья! Отличная новость от генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова: «17 декабря начнем новую заявочную кампанию! Скоро команды со всей страны включатся в работу на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Яркие, креативные идеи нуждаются в обстоятельном представлении, презентации – тогда в них точно поверят, поддержка будет получена».
Это отличный повод, чтобы прийти к нам на деловую игру по социокультурному проектированию.
В ходе игры мы с вами
- проработаем проектную идею;
- разберем различия между социальными и социокультурными проектами;
- расскажем, что заявка на грант – не страшная страшилка).
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/65f004fc3e9d0805e935161d/.
Встречаемся 17 декабря в 12:00 в проектном офисе ПФКИ Ханты-Мансийска по адресу: ул. Мира, 2, Окружная библиотека.