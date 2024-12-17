Столица Югры примет Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту
Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту стартуют в Ханты-Мансийске на этой неделе. Турнир пройдет на горнолыжном спуске «Хвойный Урман» с 19 по 23 декабря.
На старт выйдут атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. За победу поборются 33 горнолыжника из Алтайского края, Республики Удмуртия, Воронежской, Иркутской, Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга.
Как сообщает телекомпания «Югра», в борьбу вступят четверо спортсменов из Ханты-Мансийска. Это Кирилл Макаров, Александр Речкин, Полина Белкина, Вадим Михайлов. Горнолыжники будут бороться за медали в двух дисциплинах: слаломе и слаломе-гиганте.
Открытие соревнований состоится 20 декабря на базе горнолыжного комплекса «Хвойный Урман».