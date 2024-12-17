Стартовал отбор заявок для участия в спецноминации кинофестиваля «Дух огня»
В рамках подготовки к XXIII Международному фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня» 16 декабря 2024 года стартовал отбор заявок для участия в номинации Международной организации северных регионов «Северный Форум».
Решение об учреждении специальной номинации принято с учетом председательства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Международной организации северных регионов «Северный Форум».
Приз специальной номинации «Северного Форума» «За сохранение традиций и наследия коренных народов Арктики и Севера» — сувенирная продукция и премия в размере 100 тысяч рублей.
К участию в борьбе за специальную номинацию приглашаются авторы дебютных и полнометражных игровых и документальных кинопроектов, представители съемочных групп среди северных регионов и регионов-участников Северного Форума.
Заявки для участия в специальной номинации принимаются по адресу: Ugra-films@yandex.ru. В теме письма надо указать: «Для участия в специальной номинации «Северного Форума». В заявке указать фамилию, имя, отчество (при наличии) участника, название конкурсной работы и ссылку на фильм. Заявки принимаются до 19 января 2024 года.
Напомним, XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» состоится с 5 по 9 марта 2025 года. Форум проводится в Югре с 2002 года при поддержке правительства региона. Это крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. Генеральный партнёр фестиваля — компания «Газпром нефть», которая в течение 18 лет поддерживает фестиваль. Коммуникационный партнёр фестиваля — Фонд Росконгресс.