Югорчан приглашают в новый сезон «Цифрового ликбеза»
Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».
«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, который включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. В новом сезоне проекта ребята научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку.
«Новые серии «Цифрового ликбеза» были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», – отметила директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять», – подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Контент проекта верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания», предназначен для лиц возрастной категории 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.
Подробная информация о проекте на официальном сайте цифровойликбез.рф.