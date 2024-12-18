Югорчан приглашают к участию в олимпиадах и конкурсах Молодежного союза экономистов и финансистов
ООО «Молодежный союз экономистов и финансистов» приглашает югорчан к участию в олимпиадах и конкурсах 2024-2025 годов.
Стать участниками мероприятий могут студенты, молодые специалисты, преподаватели и учёные, школьники - активные граждане, интересующиеся вопросами управления, финансов и народного хозяйства России, готовых внести вклад в улучшении экономической ситуации в нашей стране.
Олимпиада проводится как добровольное научно-исследовательское, практически значимое мероприятие, призванное активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев.
В 2024-2025 годах Молодежный союз экономистов и финансистов проводит 26 олимпиад и конкурсов. С полным список, положениями можно ознакомиться по ссылке http://msef.ru/vserossijskaya-olimpiada/24-25-oik-1-0.
Отметим, что за все время участие в мероприятиях МСЭФ приняли более 200 000 студентов, молодых учёных и молодых специалистов из России, в том числе из Югры, а также стран СНГ и зарубежья. Это помогло многим расширить свои профессиональные знания, более глубоко понять механизмы функционирования и развития народного хозяйства, отдельных отраслей или хозяйствующих субъектов, тем самым, подготовить себя к практической деятельности, расширить возможности трудоустройства.