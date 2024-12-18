Форма поиска

Для слабовидящих

Этно-хит школьника из Нижневартовска покорил жюри «Катушек»

18.12.2024

В Югре подвели итоги II Открытого Всероссийского конкурса современной электронной музыки.

В этом году в Окружной Дом народного творчества поступило 125 заявок от представителей 42 регионов России. В финал пробились 24 участника из Республик Бурятии, Татарстана и Тывы, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской и Омской областей, Камчатского края, ЯНАО и Югры.

«По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло в 2,5 раза, в 4 раза расширилась география участников (в 2023 году было 50 работ и 12 субъектов). Именно этот факт является подтверждением востребованности такого конкурса среди молодежи. Его особенность заключается в том, что конкурсанты создают современную электронную этно-музыку на основе традиций народов регионов, из которых они приехали!

В этом году увеличилось и число экспертов конкурса с 4 до 12.  Состав жюри пополнили знатоки этнической музыки и ее исполнители. А ещё у «Катушек» появился брендбук. Его разработали вместе с педагогами начинающие дизайнеры Школы креативных индустрий», рассказала Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.

Конкурсные испытания проходили в Ханты-Мансийске с 12 по 15 декабря. Одно из них длилось всего 2,5 часа, но оказалось самым сложным. Участники должны были создать готовый трек с использованием комплекта звуков и соблюдением народных музыкальных традиций.

Творческие работы участников оценивали музыканты, имеющие большой опыт:

Илья SymphoCat, композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене им. Мейерхольда, Александринского театра, организатор концертов и шоу-кейсов электронной музыки, председатель жюри (г. Санкт-Петербург)

Глеб Raumskaya, музыкант, дизайнер, ютуб-блогер, резидент лэйбла «Hyperboloid», автор музыки для современного театра, рекламы (г. Санкт-Петербург)

 Илья ОККО, диджей, звонарь, организатор культурных мероприятий (г. Сургут) 

Ислам Катаев, специалист МАУ КДК «Арт-праздник», музыкант, продюсер, диджей, артист, автор музыкальных композиций (г. Когалым)

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в Арт-резиденции «На берегу».

 

В возрастной категории 12-14 лет:

Лауреат I степени - Оксана Слученко (Школа креативных индустрий Окружной Дом народного творчества г. Ханты-Мансийск);

 Лауреат II степени - Бэлгуте Балданцерен (Школа креативных индустрий г. Улан-Уде, республика Бурятия);

Лауреат III степени - Вероника Косьмина (Детская школа искусств
г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ).

В возрастной категории 15-17 лет:

Лауреат I степени Дмитрий Ширяев (Школа креативных индустрий
г. Белоярский);

Лауреат II степени Алексей Красильников (Колледж креативных индустрий г. Советский);

Лауреаты III степени Никита Николаев (Школа креативных индустрий г. Нижнекамск, республики Татарстан) и Юрий Захаров (Школа креативных индустрий г. Ханты-Мансийск).

Специальным призом жюри «За музыку вне времени» отмечена Вероника Красноперова (Школа креативных индустрий пгт. Ола, Магаданская область).

Гран-при II Всероссийского конкурса современной электронной музыки «Катушки» завоевал воспитанник Детской школы искусств Нижневартовска Фёдор Малиновский: «Я ехал забирать призовое место! Мне понравилось в Ханты-Мансийске, организовано всё на высшем уровне. Я действовал уверенно, импровизировал, получилось очень хорошо. Буду продолжать развиваться в данном направлении!».

Мы поздравляем всех финалистов и победителей конкурса! Пусть музыка всегда звучит в ваших сердцах и вдохновляет на новые творческие успехи!

18.12.2024

18.12.2024