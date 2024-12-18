Этно-хит школьника из Нижневартовска покорил жюри «Катушек»
В Югре подвели итоги II Открытого Всероссийского конкурса современной электронной музыки.
В этом году в Окружной Дом народного творчества поступило 125 заявок от представителей 42 регионов России. В финал пробились 24 участника из Республик Бурятии, Татарстана и Тывы, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской и Омской областей, Камчатского края, ЯНАО и Югры.
«По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло в 2,5 раза, в 4 раза расширилась география участников (в 2023 году было 50 работ и 12 субъектов). Именно этот факт является подтверждением востребованности такого конкурса среди молодежи. Его особенность заключается в том, что конкурсанты создают современную электронную этно-музыку на основе традиций народов регионов, из которых они приехали!
В этом году увеличилось и число экспертов конкурса – с 4 до 12. Состав жюри пополнили знатоки этнической музыки и ее исполнители. А ещё у «Катушек» появился брендбук. Его разработали вместе с педагогами начинающие дизайнеры Школы креативных индустрий», – рассказала Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.
Конкурсные испытания проходили в Ханты-Мансийске с 12 по 15 декабря. Одно из них длилось всего 2,5 часа, но оказалось самым сложным. Участники должны были создать готовый трек с использованием комплекта звуков и соблюдением народных музыкальных традиций.
Творческие работы участников оценивали музыканты, имеющие большой опыт:
– Илья SymphoCat, композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене им. Мейерхольда, Александринского театра, организатор концертов и шоу-кейсов электронной музыки, председатель жюри (г. Санкт-Петербург)
– Глеб Raumskaya, музыкант, дизайнер, ютуб-блогер, резидент лэйбла «Hyperboloid», автор музыки для современного театра, рекламы (г. Санкт-Петербург)
– Илья ОККО, диджей, звонарь, организатор культурных мероприятий (г. Сургут)
– Ислам Катаев, специалист МАУ КДК «Арт-праздник», музыкант, продюсер, диджей, артист, автор музыкальных композиций (г. Когалым)
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в Арт-резиденции «На берегу».
В возрастной категории 12-14 лет:
– Лауреат I степени - Оксана Слученко (Школа креативных индустрий Окружной Дом народного творчества г. Ханты-Мансийск);
– Лауреат II степени - Бэлгуте Балданцерен (Школа креативных индустрий г. Улан-Уде, республика Бурятия);
– Лауреат III степени - Вероника Косьмина (Детская школа искусств
г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ).
В возрастной категории 15-17 лет:
Лауреат I степени – Дмитрий Ширяев (Школа креативных индустрий
г. Белоярский);
Лауреат II степени – Алексей Красильников (Колледж креативных индустрий г. Советский);
Лауреаты III степени – Никита Николаев (Школа креативных индустрий г. Нижнекамск, республики Татарстан) и Юрий Захаров (Школа креативных индустрий г. Ханты-Мансийск).
Специальным призом жюри «За музыку вне времени» отмечена Вероника Красноперова (Школа креативных индустрий пгт. Ола, Магаданская область).
Гран-при II Всероссийского конкурса современной электронной музыки «Катушки» завоевал воспитанник Детской школы искусств Нижневартовска Фёдор Малиновский: «Я ехал забирать призовое место! Мне понравилось в Ханты-Мансийске, организовано всё на высшем уровне. Я действовал уверенно, импровизировал, получилось очень хорошо. Буду продолжать развиваться в данном направлении!».
Мы поздравляем всех финалистов и победителей конкурса! Пусть музыка всегда звучит в ваших сердцах и вдохновляет на новые творческие успехи!