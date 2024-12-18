Задать вопрос президенту – значит решить проблему: 19 декабря прямая линия
Своим мнением о востребованности прямой линии с президентом страны поделилась председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
Прямая линия и пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся 19 декабря в 12:00 по московскому времени в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Для многих граждан прямая линия – возможность напрямую задать вопрос Президенту и решить проблему, особенно если они сталкивались с бюрократическими препятствиями на местном уровне, - считает Алсу Маганова. – Уверена, что для президента прямая линия служит важным источником информации о реальных проблемах в стране. Это позволяет ему лучше понимать настроения населения и корректировать свою политику в соответствии с запросами граждан».
Организаторы сообщают, что россияне уже собрали более миллиона вопросов и обращений к Владимиру Путину. В этом году впервые для их обработки дополнительно задействован искусственный интеллект.
Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах: moskva-putinu.ru.
Напомним, в 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 000 000 вопросов.