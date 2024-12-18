Российская онковакцина будет бесплатной для пациентов

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в программе заявил, что новейшая онколитическая прививка «Энтеромикс», обойдётся государству в 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной. Об этом учёный сообщил в программе Радио России.