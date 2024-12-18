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Фото: pixabay.com

Российская онковакцина будет бесплатной для пациентов

18.12.2024

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в программе заявил, что новейшая онколитическая прививка «Энтеромикс», обойдётся государству в 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной. Об этом учёный сообщил в программе Радио России.

Как сообщалось ранее, вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований, доказав безопасность метода и отсутствие токсичности.

Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Противоопухолевый эффект варьируется от замедления роста опухоли до ее полного уничтожения.

От Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора было получено разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний. Важно отметить, что клинические испытания и набор пациентов для первой фазы начинается уже в конце 2024 года — начале 2025 года. 

ugra-news.ru

18.12.2024

18.12.2024