Российская онковакцина будет бесплатной для пациентов
Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в программе заявил, что новейшая онколитическая прививка «Энтеромикс», обойдётся государству в 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной. Об этом учёный сообщил в программе Радио России.
Как сообщалось ранее, вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований, доказав безопасность метода и отсутствие токсичности.
Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Противоопухолевый эффект варьируется от замедления роста опухоли до ее полного уничтожения.
От Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора было получено разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний. Важно отметить, что клинические испытания и набор пациентов для первой фазы начинается уже в конце 2024 года — начале 2025 года.